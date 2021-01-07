النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز إدارة الدين يوقع مذكرة مع "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات

جاءت بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية

وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين "وزارة المالية" مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI) الأسبوع الماضي.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات " أتسو كورودا" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، أن توقيع مذكرة التعاون الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.

من جهته، قال "السيف" إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولًا وأفكار تمويل جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشاريع بشكل أفضل، كما سيتبادل الطرفان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أنَّ دولة اليابان تُعدُّ واحدةً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث استفاد كلا البلدين بشكل متبادل منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 1955م، من خلال تبادل مختلف العمليات التجارية، ونقل المنتجات والتقنيات عالية الجودة.

المركز الوطني لإدارة الدين وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز إدارة الدين يوقع مذكرة مع "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات
سبق

وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين "وزارة المالية" مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI) الأسبوع الماضي.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات " أتسو كورودا" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، أن توقيع مذكرة التعاون الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.

من جهته، قال "السيف" إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولًا وأفكار تمويل جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشاريع بشكل أفضل، كما سيتبادل الطرفان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أنَّ دولة اليابان تُعدُّ واحدةً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث استفاد كلا البلدين بشكل متبادل منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 1955م، من خلال تبادل مختلف العمليات التجارية، ونقل المنتجات والتقنيات عالية الجودة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:02 PM

مركز إدارة الدين يوقع مذكرة مع "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات

جاءت بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
102

وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين "وزارة المالية" مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI) الأسبوع الماضي.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات " أتسو كورودا" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، أن توقيع مذكرة التعاون الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.

من جهته، قال "السيف" إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولًا وأفكار تمويل جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشاريع بشكل أفضل، كما سيتبادل الطرفان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أنَّ دولة اليابان تُعدُّ واحدةً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث استفاد كلا البلدين بشكل متبادل منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 1955م، من خلال تبادل مختلف العمليات التجارية، ونقل المنتجات والتقنيات عالية الجودة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة