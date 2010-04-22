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24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها

مبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع بالشرق الأوسط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن أسعد نعمان عن اختصار وقت دورة التحويل النقدي إلى حسابات المطاعم لتنجز خلال 24 ساعة بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح نعمان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شركة هنقرستيشن على دعم شركائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى أن المستفيدين منها حالياً هم عملاء بنك ساب.

وبيّن النعمان أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هنقرستيشن من أكبر الشركات التكنولوجية في المنطقة، وتعزز هذه المبادرة دورها الريادي في رسم المسارات الإجرائية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن أسعد نعمان عن اختصار وقت دورة التحويل النقدي إلى حسابات المطاعم لتنجز خلال 24 ساعة بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح نعمان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شركة هنقرستيشن على دعم شركائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى أن المستفيدين منها حالياً هم عملاء بنك ساب.

وبيّن النعمان أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هنقرستيشن من أكبر الشركات التكنولوجية في المنطقة، وتعزز هذه المبادرة دورها الريادي في رسم المسارات الإجرائية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:29 AM
اخر تعديل
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:49 PM

24  ساعة بدلاً من 15 يوماً.. "هنقرستيشن" تختصر دورة التحويل النقدي لشركائها

مبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع بالشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن أسعد نعمان عن اختصار وقت دورة التحويل النقدي إلى حسابات المطاعم لتنجز خلال 24 ساعة بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح نعمان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شركة هنقرستيشن على دعم شركائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى أن المستفيدين منها حالياً هم عملاء بنك ساب.

وبيّن النعمان أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في قطاع توصيل الطلبات السريع في الشرق الأوسط.

يذكر أن هنقرستيشن من أكبر الشركات التكنولوجية في المنطقة، وتعزز هذه المبادرة دورها الريادي في رسم المسارات الإجرائية والتشغيلية لهذا القطاع الواعد.

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