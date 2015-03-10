شركة طيران نرويجية تلغي 3 آلاف رحلة بين مارس ويونيو بسبب كورونا

شهدت تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية

أعلنت شركة الطيران النرويجية "اير شاتل" المنخفضة التكلفة؛ عن إلغاء "قرابة 3 آلاف رحلة" بين منتصف مارس ومنتصف يونيو؛ ما يمثل 15 بالمئة من قدرة الخطوط عن تلك الفترة، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان: "في الأسبوع الماضي شهدت الخطوط النرويجية تراجعًا في الطلب على الحجوزات المستقبلية، ستقوم الشركة بإلغاء قرابة 3 آلاف رحلة بما يتوافق مع التغير على الطلب. تمثل الإلغاءات نحو 15 بالمئة من كامل القدرة عن الفترة بين منتصف مارس ومنتصف يونيو"، مضيفة أن الإلغاءات ستطال كل شبكة الخطوط.