النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال.. "الكاظمي" يتجول في بغداد "صور"

أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع.

وذكر مكتب "الكاظمي" أنه أجرى جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد اليوم.

وأضاف المكتب في بيان أن "الكاظمي" تجول في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر للاطلاع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية.

وأوضح أن "الكاظمي" أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال.. "الكاظمي" يتجول في بغداد "صور"
سبق

تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع.

وذكر مكتب "الكاظمي" أنه أجرى جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد اليوم.

وأضاف المكتب في بيان أن "الكاظمي" تجول في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر للاطلاع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية.

وأوضح أن "الكاظمي" أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:28 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:34 AM

في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال.. "الكاظمي" يتجول في بغداد "صور"

أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,830

تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شوارع العاصمة بغداد، الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع هذا الأسبوع.

وذكر مكتب "الكاظمي" أنه أجرى جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد اليوم.

وأضاف المكتب في بيان أن "الكاظمي" تجول في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر للاطلاع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية.

وأوضح أن "الكاظمي" أطلق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة