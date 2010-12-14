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طالبات بالليث يواجهن صعوبة في دخول منصة "مدرستي".. والمدرسة: الإنترنت السبب

تسبّب في حرمانهن من متابعة دروسهن .. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بمجمع مدارس المستنقع بالليث؛ من ضعف الإنترنت وتدني مستوى الخدمة؛ ما تسبب في حرمان بناتهم الدارسات في المرحلة الابتدائية من دخول منصة مدرستي لتلقي تعليمهن عن بُعد.

وفي خطاب، حصلت "سبق" عليه، موجه لهيئة الاتصالات من قِبل أولياء الأمور؛ اعترفت فيه المدرسة بوجود ضعف في خدمة الإنترنت لدى 8 طالبات يدرسن في المرحلة الابتدائية؛ ما أثر في أداء الطالبات في دخول منصة مدرستي؛ مؤكدةً أن خدمة الإنترنت لا تفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه.

من جانبهم، طالب أولياء الأمور، الجهات المعنية، برفع مستوى خدمة الإنترنت في البرج الوحيد في قريتهم على وجه السرعة.

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طالبات بالليث يواجهن صعوبة في دخول منصة "مدرستي".. والمدرسة: الإنترنت السبب
سبق

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بمجمع مدارس المستنقع بالليث؛ من ضعف الإنترنت وتدني مستوى الخدمة؛ ما تسبب في حرمان بناتهم الدارسات في المرحلة الابتدائية من دخول منصة مدرستي لتلقي تعليمهن عن بُعد.

وفي خطاب، حصلت "سبق" عليه، موجه لهيئة الاتصالات من قِبل أولياء الأمور؛ اعترفت فيه المدرسة بوجود ضعف في خدمة الإنترنت لدى 8 طالبات يدرسن في المرحلة الابتدائية؛ ما أثر في أداء الطالبات في دخول منصة مدرستي؛ مؤكدةً أن خدمة الإنترنت لا تفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه.

من جانبهم، طالب أولياء الأمور، الجهات المعنية، برفع مستوى خدمة الإنترنت في البرج الوحيد في قريتهم على وجه السرعة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
12:51 PM

طالبات بالليث يواجهن صعوبة في دخول منصة "مدرستي".. والمدرسة: الإنترنت السبب

تسبّب في حرمانهن من متابعة دروسهن .. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,103

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بمجمع مدارس المستنقع بالليث؛ من ضعف الإنترنت وتدني مستوى الخدمة؛ ما تسبب في حرمان بناتهم الدارسات في المرحلة الابتدائية من دخول منصة مدرستي لتلقي تعليمهن عن بُعد.

وفي خطاب، حصلت "سبق" عليه، موجه لهيئة الاتصالات من قِبل أولياء الأمور؛ اعترفت فيه المدرسة بوجود ضعف في خدمة الإنترنت لدى 8 طالبات يدرسن في المرحلة الابتدائية؛ ما أثر في أداء الطالبات في دخول منصة مدرستي؛ مؤكدةً أن خدمة الإنترنت لا تفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه.

من جانبهم، طالب أولياء الأمور، الجهات المعنية، برفع مستوى خدمة الإنترنت في البرج الوحيد في قريتهم على وجه السرعة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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