بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة
اعتباراً من 5 أغسطس
أعلن الأردن اليوم (الأحد)، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة اعتبارًا من الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، أن الرحلات الجوية ستكون متاحة من وإلى الأردن مع هذه الدول المحددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف "مستو" أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم، أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول.
وكانت الحكومة الأردنية قد حددت الثلاثاء الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.
بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-26
أعلن الأردن اليوم (الأحد)، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة اعتبارًا من الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، أن الرحلات الجوية ستكون متاحة من وإلى الأردن مع هذه الدول المحددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف "مستو" أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم، أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول.
وكانت الحكومة الأردنية قد حددت الثلاثاء الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:56 PM
بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة
أعلن الأردن اليوم (الأحد)، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة اعتبارًا من الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، أن الرحلات الجوية ستكون متاحة من وإلى الأردن مع هذه الدول المحددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف "مستو" أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم، أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول.
وكانت الحكومة الأردنية قد حددت الثلاثاء الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.