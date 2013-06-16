"الزياني" عن استهداف ناقلتَي نفط في خليج عُمان: تصعيد خطير وخرق للقوانين

قال: يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر .. تهديد مباشر لحرية الملاحة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الهجوم الذي استهدف ناقلتَي نفط في خليج عُمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

وقال الدكتور الزياني: إن هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي للأمم المتحدة بمنظماتها المعنية كافة، الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وأن تعمل على محاسبة وردع كل مَن يسعى إلى التعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.