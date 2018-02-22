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هطول أمطار على معظم مناطق المملكة اعتباراً من غد الجمعة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تبلغ سرعتها 45كم/س

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ستكون سانحة ابتداء من يوم غد الجمعة ٧ جمادى الثانية ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٨م، إلى يوم الأحد القادم، لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 45كم/س مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تصل تصل إلى أقل من كيلومترين على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية للمنطقتين.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار منطقتي الحدود الشمالية والجوف اعتباراً من يوم الجمعة وتمتد السحب الرعدية الممطرة خلال المساء لتؤثر على مناطق حائل، القصيم والرياض ومن ثم الشرقية.

ويتوقع أن تزداد فرصة هطول الأمطار يوم السبت لتكون من متوسطة إلى غزيرة) على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل والمدينة المنورة وكذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.

وأشارت "الأرصاد" إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار على منطقتي الشرقية والرياض إلى يوم الأحد، بينما يقل معدلها على بقية مناطق المملكة مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار على معظم مناطق المملكة اعتباراً من غد الجمعة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ستكون سانحة ابتداء من يوم غد الجمعة ٧ جمادى الثانية ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٨م، إلى يوم الأحد القادم، لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 45كم/س مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تصل تصل إلى أقل من كيلومترين على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية للمنطقتين.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار منطقتي الحدود الشمالية والجوف اعتباراً من يوم الجمعة وتمتد السحب الرعدية الممطرة خلال المساء لتؤثر على مناطق حائل، القصيم والرياض ومن ثم الشرقية.

ويتوقع أن تزداد فرصة هطول الأمطار يوم السبت لتكون من متوسطة إلى غزيرة) على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل والمدينة المنورة وكذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.

وأشارت "الأرصاد" إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار على منطقتي الشرقية والرياض إلى يوم الأحد، بينما يقل معدلها على بقية مناطق المملكة مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
04:11 PM

هطول أمطار على معظم مناطق المملكة اعتباراً من غد الجمعة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تبلغ سرعتها 45كم/س

A A A
حسن العيسي - الرياض
10
50,927

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ستكون سانحة ابتداء من يوم غد الجمعة ٧ جمادى الثانية ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٨م، إلى يوم الأحد القادم، لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 45كم/س مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تصل تصل إلى أقل من كيلومترين على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية للمنطقتين.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار منطقتي الحدود الشمالية والجوف اعتباراً من يوم الجمعة وتمتد السحب الرعدية الممطرة خلال المساء لتؤثر على مناطق حائل، القصيم والرياض ومن ثم الشرقية.

ويتوقع أن تزداد فرصة هطول الأمطار يوم السبت لتكون من متوسطة إلى غزيرة) على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل والمدينة المنورة وكذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.

وأشارت "الأرصاد" إلى أنه من المتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار على منطقتي الشرقية والرياض إلى يوم الأحد، بينما يقل معدلها على بقية مناطق المملكة مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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