التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار ‫مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.

وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.