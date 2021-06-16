النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار ‫مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.

وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج
سبق

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار ‫مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.

وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:54 AM
اخر تعديل
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:31 AM

التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
20,835

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار ‫مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.

وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة