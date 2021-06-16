التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج
أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.
وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.
التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج
عبدالله البرقاويسبق2021-06-16
أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.
وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:54 AM
اخر تعديل
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:31 AM
التأمينات الاجتماعية توضح: أنظمة التقاعد ونِسَب الاستقطاع لم تتغير بعد قرار الدمج
أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج التقاعد في التأمينات يعني أن أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ستُدار جميعها تحت إدارة واحدة فقط، ولا تزال هذه الأنظمة سارية، ولا تأثير للقرار على الأنظمة ولا الخدمات.
وأوضح في تصريح إلى قناة الإخبارية أن نِسَب الاستقطاع لكل نظام لن تتغير.