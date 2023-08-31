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مقابل 15 مليون يورو..  يوفنتوس يؤكّد رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسمياً

إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ ثمانية ملايين يورو بناءً على تحقيق أهداف محدّدة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو (12.86 مليون جنيه إسترليني) بشكل مبدئي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق، وأنه يتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب واجتيازه الفحص الطبي وكذلك الحصول على التأشيرة.

ووفق "الألمانية" أكد يوفنتوس في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضم رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ ثمانية ملايين يورو (6.86 مليون إسترليني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر يوفنتوس في البيان: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل اللاعب كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال خمس سنوات مالية، وقد تزيد بمبلغ ثمانية ملايين يورو على الأكثر بناءً على تحقيق أهداف محدّدة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مقابل 15 مليون يورو..  يوفنتوس يؤكّد رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسمياً
سبق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو (12.86 مليون جنيه إسترليني) بشكل مبدئي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق، وأنه يتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب واجتيازه الفحص الطبي وكذلك الحصول على التأشيرة.

ووفق "الألمانية" أكد يوفنتوس في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضم رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ ثمانية ملايين يورو (6.86 مليون إسترليني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر يوفنتوس في البيان: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل اللاعب كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال خمس سنوات مالية، وقد تزيد بمبلغ ثمانية ملايين يورو على الأكثر بناءً على تحقيق أهداف محدّدة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب".

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
12:56 PM

مقابل 15 مليون يورو..  يوفنتوس يؤكّد رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسمياً

إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ ثمانية ملايين يورو بناءً على تحقيق أهداف محدّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو (12.86 مليون جنيه إسترليني) بشكل مبدئي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق، وأنه يتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب واجتيازه الفحص الطبي وكذلك الحصول على التأشيرة.

ووفق "الألمانية" أكد يوفنتوس في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضم رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ ثمانية ملايين يورو (6.86 مليون إسترليني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر يوفنتوس في البيان: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل اللاعب كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال خمس سنوات مالية، وقد تزيد بمبلغ ثمانية ملايين يورو على الأكثر بناءً على تحقيق أهداف محدّدة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب".

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