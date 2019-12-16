إقفال منطقتي "الرياض بوليفارد" و"وينتر وندر لاند" للصيانة خلال إجازة نهاية الأسبوع

سيعود بحلة جديدة ووعود بمفاجآت

أعلن الحساب الرسمي لـ"موسم الرياض" عبر موقع "تويتر"، عن إقفال منطقتي الرياض "بوليفارد" و"وينتر وندر لاند" خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، لإجراء أعمال الصيانة والتطوير، واعداً الزوار بعودة المنطقتين بحلة جديدة.

وقال الحساب عبر "تويتر": "الرياض بوليفارد ووينتر وندر لاند راجعين لكم بحلّة جديدة، وبيتم إقفال المنطقتين للصيانة والتطوير أيام 19 ـ 20- 21 ديسمبر، خلكم قريبين بنفاجئك".

وتعتبر ملاهي "ونتر وندر لاند" الشتوية من الألعاب الجديدة والمثيرة للمرة الأولى في موسم الرياض، والأكثر غرابة وتشويقاً للزوار على مساحة 200 ألف متر مربع.

فيما تحتوي منطقة بوليفارد الرياض على العديد من الفعاليات التي تجذب الجمهور، حيث يوجد فيها 3 مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة".