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كورونا .. العراق يسجل 76 إصابة جديدة بالفيروس

وزارة الصحة العراقية: سجلنا 3 وفيات و41 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.

وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا .. العراق يسجل 76 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.

وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:14 PM

كورونا .. العراق يسجل 76 إصابة جديدة بالفيروس

وزارة الصحة العراقية: سجلنا 3 وفيات و41 حالة شفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.

وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.

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