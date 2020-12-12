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النمسا.. الحجاب ينتصر بحكم المحكمة الدستورية

إلغاء قرار حظره في المدارس

ألغت المحكمة الدستورية النمساوية، قانوناً يحظر على طالبات المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة.

وقالت إن القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومُرر القانون خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات.

كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ.

لم يحدّد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب؛ بل حظر ارتداء "الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس" للأطفال حتى سن العاشرة.

وكانت الحكومة قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر.

وقررت المحكمة أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي.

وقال كريستوف غرابينوارتر رئيس المحكمة: "الحظر الانتقائي.. ينطبق حصرياً على التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقة تمييزية عن التلاميذ الآخرين".

ورحبت "جماعة العقيدة الإسلامية" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم.

وقالت في بيان "إن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر".

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النمسا.. الحجاب ينتصر بحكم المحكمة الدستورية
سبق

ألغت المحكمة الدستورية النمساوية، قانوناً يحظر على طالبات المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة.

وقالت إن القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومُرر القانون خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات.

كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ.

لم يحدّد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب؛ بل حظر ارتداء "الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس" للأطفال حتى سن العاشرة.

وكانت الحكومة قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر.

وقررت المحكمة أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي.

وقال كريستوف غرابينوارتر رئيس المحكمة: "الحظر الانتقائي.. ينطبق حصرياً على التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقة تمييزية عن التلاميذ الآخرين".

ورحبت "جماعة العقيدة الإسلامية" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم.

وقالت في بيان "إن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر".

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:29 AM

النمسا.. الحجاب ينتصر بحكم المحكمة الدستورية

إلغاء قرار حظره في المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغت المحكمة الدستورية النمساوية، قانوناً يحظر على طالبات المدارس الابتدائية ارتداء أغطية رأس دينية معينة.

وقالت إن القانون يستهدف الحجاب وينتهك حقوق الحرية الدينية، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومُرر القانون خلال فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة التي تحالف فيها حزب "الشعب" المحافظ مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

وقالت المحكمة إن القانون قد يؤدي إلى تهميش الفتيات المسلمات.

كما رفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمي الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، قائلة إنه يعاقب الأشخاص الخطأ.

لم يحدّد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، حظر الحجاب؛ بل حظر ارتداء "الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس" للأطفال حتى سن العاشرة.

وكانت الحكومة قد قالت إن أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر.

وقررت المحكمة أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي.

وقال كريستوف غرابينوارتر رئيس المحكمة: "الحظر الانتقائي.. ينطبق حصرياً على التلميذات المسلمات، وبالتالي يفصلهن بطريقة تمييزية عن التلاميذ الآخرين".

ورحبت "جماعة العقيدة الإسلامية" في النمسا، التي تمثل مسلمي البلاد والتي قدمت الطعن القانوني، بهذا الحكم.

وقالت في بيان "إن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في مجتمعنا لا يتحقق من خلال الحظر".

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