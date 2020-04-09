النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

بِر الشرائع توزع 8 آلاف عبوة مياه على الأحياء السكنية بمكة المكرمة

لتوفير احتياجاتهم اليومية والتخفيف عليهم مع تنفيذ إجراءات منع التجول

وزعت جمعية البر الخيرية بالشرائع ثمانية آلاف عبوة مياه صالحة للشرب على سكان وأهالي حي أجياد بمكة؛ وذلك ضمن المساعدات الإغاثية التي تنفذها الجمعية لعدد من الأحياء التي شملها قرار منع التجول.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الجمعية وسعيها لمساندة الأسر المتضررة خلال هذه الفترة للتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم اليومية؛ بسبب منع التجول احترازياً ووقائياً من انتشار كورونا، تكاملاً مع الجهات الأخرى، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتستمر الجمعية في تقديم كامل الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لدعم الأسر المحتاجة عبر العديد من المساعدات الإغاثية المتنوعة.

جمعية البر الخيرية مكة الكرمة قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بِر الشرائع توزع 8 آلاف عبوة مياه على الأحياء السكنية بمكة المكرمة
سبق

وزعت جمعية البر الخيرية بالشرائع ثمانية آلاف عبوة مياه صالحة للشرب على سكان وأهالي حي أجياد بمكة؛ وذلك ضمن المساعدات الإغاثية التي تنفذها الجمعية لعدد من الأحياء التي شملها قرار منع التجول.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الجمعية وسعيها لمساندة الأسر المتضررة خلال هذه الفترة للتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم اليومية؛ بسبب منع التجول احترازياً ووقائياً من انتشار كورونا، تكاملاً مع الجهات الأخرى، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتستمر الجمعية في تقديم كامل الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لدعم الأسر المحتاجة عبر العديد من المساعدات الإغاثية المتنوعة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:01 PM

بِر الشرائع توزع 8 آلاف عبوة مياه على الأحياء السكنية بمكة المكرمة

لتوفير احتياجاتهم اليومية والتخفيف عليهم مع تنفيذ إجراءات منع التجول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,895

وزعت جمعية البر الخيرية بالشرائع ثمانية آلاف عبوة مياه صالحة للشرب على سكان وأهالي حي أجياد بمكة؛ وذلك ضمن المساعدات الإغاثية التي تنفذها الجمعية لعدد من الأحياء التي شملها قرار منع التجول.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الجمعية وسعيها لمساندة الأسر المتضررة خلال هذه الفترة للتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم اليومية؛ بسبب منع التجول احترازياً ووقائياً من انتشار كورونا، تكاملاً مع الجهات الأخرى، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتستمر الجمعية في تقديم كامل الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لدعم الأسر المحتاجة عبر العديد من المساعدات الإغاثية المتنوعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة