بِر الشرائع توزع 8 آلاف عبوة مياه على الأحياء السكنية بمكة المكرمة

لتوفير احتياجاتهم اليومية والتخفيف عليهم مع تنفيذ إجراءات منع التجول

وزعت جمعية البر الخيرية بالشرائع ثمانية آلاف عبوة مياه صالحة للشرب على سكان وأهالي حي أجياد بمكة؛ وذلك ضمن المساعدات الإغاثية التي تنفذها الجمعية لعدد من الأحياء التي شملها قرار منع التجول.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الجمعية وسعيها لمساندة الأسر المتضررة خلال هذه الفترة للتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم اليومية؛ بسبب منع التجول احترازياً ووقائياً من انتشار كورونا، تكاملاً مع الجهات الأخرى، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتستمر الجمعية في تقديم كامل الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لدعم الأسر المحتاجة عبر العديد من المساعدات الإغاثية المتنوعة.