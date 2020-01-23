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طفلك في خطر.. تحذيرٌ مشدّد من "سعود الطبية": ثقل الحقيبة المدرسية!

المشي بها لمسافات وحملها بشكل خاطئ يسبّبان "تقوس العمود الفقري"

جدّدت مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من حمل الطفل حقيبته الدراسية بشكلٍ خاطئ، والتي تنتج مشكلات متعدّدة في العمود الفقري؛ كالاعوجاج والتقوس، ومشكلات في المفاصل والغضاريف، وذلك مع عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدة أهمية اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، التي ينبغي ألا يزيد وزنها على 10% من وزن الطفل.

وأوضحت أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمّل الأوزان الثقيلة، ولاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن أخطر ما يسبّبه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناءٍ في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصاً عند حملها على كتف واحدة.

وأشارت "المدينة"، إلى أن هذه المشكلات قد تسبّب في دخول الطفل في منحنى صحي خطير، وبالأخص الطفل ذو الوزن الثقيل، وقد ينتج ضعف في العضلات وعدم قدرتها على تحمُّل الضغط.

وشددت على أهمية التزام المعلمين بالجدول الدراسي اليومي، حتى لا يضطر الطالب إلى حمل كتب ودفاتر تزيد على وزن الحقيبة، منوّهة بضرورة الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشكلات الهيكل العظمي للطفل، لتجنب مضاعفاتها مع الوقت.

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طفلك في خطر.. تحذيرٌ مشدّد من "سعود الطبية": ثقل الحقيبة المدرسية!
سبق

جدّدت مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من حمل الطفل حقيبته الدراسية بشكلٍ خاطئ، والتي تنتج مشكلات متعدّدة في العمود الفقري؛ كالاعوجاج والتقوس، ومشكلات في المفاصل والغضاريف، وذلك مع عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدة أهمية اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، التي ينبغي ألا يزيد وزنها على 10% من وزن الطفل.

وأوضحت أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمّل الأوزان الثقيلة، ولاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن أخطر ما يسبّبه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناءٍ في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصاً عند حملها على كتف واحدة.

وأشارت "المدينة"، إلى أن هذه المشكلات قد تسبّب في دخول الطفل في منحنى صحي خطير، وبالأخص الطفل ذو الوزن الثقيل، وقد ينتج ضعف في العضلات وعدم قدرتها على تحمُّل الضغط.

وشددت على أهمية التزام المعلمين بالجدول الدراسي اليومي، حتى لا يضطر الطالب إلى حمل كتب ودفاتر تزيد على وزن الحقيبة، منوّهة بضرورة الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشكلات الهيكل العظمي للطفل، لتجنب مضاعفاتها مع الوقت.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:18 PM

طفلك في خطر.. تحذيرٌ مشدّد من "سعود الطبية": ثقل الحقيبة المدرسية!

المشي بها لمسافات وحملها بشكل خاطئ يسبّبان "تقوس العمود الفقري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّدت مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من حمل الطفل حقيبته الدراسية بشكلٍ خاطئ، والتي تنتج مشكلات متعدّدة في العمود الفقري؛ كالاعوجاج والتقوس، ومشكلات في المفاصل والغضاريف، وذلك مع عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدة أهمية اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، التي ينبغي ألا يزيد وزنها على 10% من وزن الطفل.

وأوضحت أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمّل الأوزان الثقيلة، ولاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن أخطر ما يسبّبه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناءٍ في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصاً عند حملها على كتف واحدة.

وأشارت "المدينة"، إلى أن هذه المشكلات قد تسبّب في دخول الطفل في منحنى صحي خطير، وبالأخص الطفل ذو الوزن الثقيل، وقد ينتج ضعف في العضلات وعدم قدرتها على تحمُّل الضغط.

وشددت على أهمية التزام المعلمين بالجدول الدراسي اليومي، حتى لا يضطر الطالب إلى حمل كتب ودفاتر تزيد على وزن الحقيبة، منوّهة بضرورة الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشكلات الهيكل العظمي للطفل، لتجنب مضاعفاتها مع الوقت.

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