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تونس: تسجيل 929 حالة شفاء من كورونا.. ولا إصابات أو وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه تم إجراء 637 تحليلًا مخبريًّا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.

وأضافت أن 74 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، بينها حالتان تقيمان في المستشفيات.

يُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: تسجيل 929 حالة شفاء من كورونا.. ولا إصابات أو وفيات جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه تم إجراء 637 تحليلًا مخبريًّا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.

وأضافت أن 74 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، بينها حالتان تقيمان في المستشفيات.

يُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:25 AM

تونس: تسجيل 929 حالة شفاء من كورونا.. ولا إصابات أو وفيات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه تم إجراء 637 تحليلًا مخبريًّا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.

وأضافت أن 74 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، بينها حالتان تقيمان في المستشفيات.

يُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.

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