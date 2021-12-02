"العصيمي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل ماجد بن زويد العصيمي بزواجه مساء اليوم بإحدى قاعات الأفراح بحي الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ماجد بن شجعان أبا العلا وكيل الفوج الثاني بالحرس الوطني، وعددٍ من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة، مليئة بالفرح والسرور.
"العصيمي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-02
احتفل ماجد بن زويد العصيمي بزواجه مساء اليوم بإحدى قاعات الأفراح بحي الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ماجد بن شجعان أبا العلا وكيل الفوج الثاني بالحرس الوطني، وعددٍ من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة، مليئة بالفرح والسرور.
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:48 AM
"العصيمي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل ماجد بن زويد العصيمي بزواجه مساء اليوم بإحدى قاعات الأفراح بحي الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ماجد بن شجعان أبا العلا وكيل الفوج الثاني بالحرس الوطني، وعددٍ من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة سعيدة، مليئة بالفرح والسرور.