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"ليالي الأندلس".. فعاليات "بنيان" لدعم الأسر المنتجة وعرض إبداعاتهم

رعاية "سبق" إعلامياً.. تصاحبها عروض تدعم مشاريع وأنشطة الجمعية

تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً.

وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.

وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640.

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"ليالي الأندلس".. فعاليات "بنيان" لدعم الأسر المنتجة وعرض إبداعاتهم
سبق

تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً.

وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.

وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:21 AM

"ليالي الأندلس".. فعاليات "بنيان" لدعم الأسر المنتجة وعرض إبداعاتهم

رعاية "سبق" إعلامياً.. تصاحبها عروض تدعم مشاريع وأنشطة الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً.

وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.

وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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