بالفيديو والصور.. أمطار ديمية تُجري الأودية والشعاب في محافظات شمال الرياض

شملت حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة.. ورسمت لوحات جمالية خلابة

هطلت أمطارٌ ديمية متوسطة، صباح اليوم، على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والمراكز التابعة لها؛ سال إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار الديمية التي هطلت صباح اليوم، على شمال مدينة الرياض، جرت أودية محافظة حريملاء، ورسم شلال الشريج لوحة جمالية شدت أنظار المتنزهين ومحبي البر.

كما جرى وادي أبا الصفا بمحافظة مرات ووادي عبيثران في محافظة ثادق، ووادي خيم في مركز رغبة، ووادي الصفرات بالصفرات شرقي ثادق.

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وتواصلت الأمطار الديمية على المجمعة ومراكز سدير، شملت: جلاجل والروضة وحوطة سدير ومركز "وشي".