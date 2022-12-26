النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو والصور.. أمطار ديمية تُجري الأودية والشعاب في محافظات شمال الرياض

شملت حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة.. ورسمت لوحات جمالية خلابة

هطلت أمطارٌ ديمية متوسطة، صباح اليوم، على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والمراكز التابعة لها؛ سال إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار الديمية التي هطلت صباح اليوم، على شمال مدينة الرياض، جرت أودية محافظة حريملاء، ورسم شلال الشريج لوحة جمالية شدت أنظار المتنزهين ومحبي البر.

كما جرى وادي أبا الصفا بمحافظة مرات ووادي عبيثران في محافظة ثادق، ووادي خيم في مركز رغبة، ووادي الصفرات بالصفرات شرقي ثادق.

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وتواصلت الأمطار الديمية على المجمعة ومراكز سدير، شملت: جلاجل والروضة وحوطة سدير ومركز "وشي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو والصور.. أمطار ديمية تُجري الأودية والشعاب في محافظات شمال الرياض
سبق

هطلت أمطارٌ ديمية متوسطة، صباح اليوم، على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والمراكز التابعة لها؛ سال إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار الديمية التي هطلت صباح اليوم، على شمال مدينة الرياض، جرت أودية محافظة حريملاء، ورسم شلال الشريج لوحة جمالية شدت أنظار المتنزهين ومحبي البر.

كما جرى وادي أبا الصفا بمحافظة مرات ووادي عبيثران في محافظة ثادق، ووادي خيم في مركز رغبة، ووادي الصفرات بالصفرات شرقي ثادق.

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وتواصلت الأمطار الديمية على المجمعة ومراكز سدير، شملت: جلاجل والروضة وحوطة سدير ومركز "وشي".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
09:44 AM

بالفيديو والصور.. أمطار ديمية تُجري الأودية والشعاب في محافظات شمال الرياض

شملت حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة.. ورسمت لوحات جمالية خلابة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
8,577

هطلت أمطارٌ ديمية متوسطة، صباح اليوم، على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والمراكز التابعة لها؛ سال إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار الديمية التي هطلت صباح اليوم، على شمال مدينة الرياض، جرت أودية محافظة حريملاء، ورسم شلال الشريج لوحة جمالية شدت أنظار المتنزهين ومحبي البر.

كما جرى وادي أبا الصفا بمحافظة مرات ووادي عبيثران في محافظة ثادق، ووادي خيم في مركز رغبة، ووادي الصفرات بالصفرات شرقي ثادق.

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وتواصلت الأمطار الديمية على المجمعة ومراكز سدير، شملت: جلاجل والروضة وحوطة سدير ومركز "وشي".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,907
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة