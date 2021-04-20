النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصة السعودية ترتفع لنصف "اقتصاد الخليج".. حصاد دول المجلس في أرقام

فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للأعضاء بواقع 11.7%

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.41 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال" للسعودية.

وارتفعت حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 إلى 49.8 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019 وذلك وفقاً لما نقلته "الاقتصادية" نقلاً عن رصد لوحدة التقارير بالصحيفة، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية.

جاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجياً.

وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9 في المائة، والإماراتي 15.9 في المائة، والقطري 16.9 في المائة، والعماني 17.2 في المائة، والكويتي 19.8 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.

وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3 في المائة ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 421.1 مليار دولار في 2019 (25.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وثالثاً، حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، مقابل ناتج بلغ 175.8 مليار دولار في 2019 (10.7 في المائة من الناتج الخليجي).

ثم الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 107.9 مليار دولار، يشكل 7.7 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 134.6 مليار دولار في 2019 (8.2 في المائة من الناتج الخليجي).

وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 76.3 مليار دولار في 2019 (4.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وأخيراً البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 38.5 مليار دولار في 2019 (2.3 في المائة من الناتج الخليجي).

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
حصة السعودية ترتفع لنصف "اقتصاد الخليج".. حصاد دول المجلس في أرقام
سبق

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.41 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال" للسعودية.

وارتفعت حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 إلى 49.8 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019 وذلك وفقاً لما نقلته "الاقتصادية" نقلاً عن رصد لوحدة التقارير بالصحيفة، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية.

جاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجياً.

وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9 في المائة، والإماراتي 15.9 في المائة، والقطري 16.9 في المائة، والعماني 17.2 في المائة، والكويتي 19.8 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.

وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3 في المائة ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 421.1 مليار دولار في 2019 (25.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وثالثاً، حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، مقابل ناتج بلغ 175.8 مليار دولار في 2019 (10.7 في المائة من الناتج الخليجي).

ثم الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 107.9 مليار دولار، يشكل 7.7 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 134.6 مليار دولار في 2019 (8.2 في المائة من الناتج الخليجي).

وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 76.3 مليار دولار في 2019 (4.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وأخيراً البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 38.5 مليار دولار في 2019 (2.3 في المائة من الناتج الخليجي).

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:09 AM

حصة السعودية ترتفع لنصف "اقتصاد الخليج".. حصاد دول المجلس في أرقام

فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للأعضاء بواقع 11.7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
536

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.41 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال" للسعودية.

وارتفعت حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 إلى 49.8 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019 وذلك وفقاً لما نقلته "الاقتصادية" نقلاً عن رصد لوحدة التقارير بالصحيفة، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية.

جاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجياً.

وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9 في المائة، والإماراتي 15.9 في المائة، والقطري 16.9 في المائة، والعماني 17.2 في المائة، والكويتي 19.8 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.

وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3 في المائة ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 421.1 مليار دولار في 2019 (25.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وثالثاً، حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، مقابل ناتج بلغ 175.8 مليار دولار في 2019 (10.7 في المائة من الناتج الخليجي).

ثم الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 107.9 مليار دولار، يشكل 7.7 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 134.6 مليار دولار في 2019 (8.2 في المائة من الناتج الخليجي).

وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 76.3 مليار دولار في 2019 (4.7 في المائة من الناتج الخليجي).

وأخيراً البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 38.5 مليار دولار في 2019 (2.3 في المائة من الناتج الخليجي).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,527

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة