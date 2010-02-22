"الحقيل" يعلن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار البلدي

قال: تضمّ في عضويتها نخبة من ممثلي القطاع الخاص

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي.

وقال "الحقيل"؛ اليوم، عبر حسابه في تويتر، إن اللجنة ستضمّ في عضويتها نخبة من ممثلي القطاع الخاص.

وأضاف، أن الهدف من عمل اللجنة هو الاستفادة من تنوّع خبرات الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية.