أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545992 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535078 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8623 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2291 والحالات الحرجة 508 حالة.
"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545992 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535078 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8623 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2291 والحالات الحرجة 508 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545992 حالة.
"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545992 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535078 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8623 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2291 والحالات الحرجة 508 حالة.