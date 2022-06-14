بالصور.. أمطار الطائف تدفع المواطنين للتنزه بمركز الشفا

فيما دعت "الدفاع المدني" بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر

تصوير (ماجد عسيري): هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، فيما تشهد أجزاء واسعة من المحافظة حاليًّا أمطارًا خفيفة.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار؛ وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

يأتي هذا فيما تشهد في هذه الأثناء محافظة الطائف أمطارًا خفيفة على أجزاء واسعة من محافظة الطائف، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.