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في وقت قياسي.. الإيقاع بمروج مخدرات دهس رجل أمن وفرّ بألف حبة كبتاجون

في تهامة الباحة وبنقطة أمن ناوان.. المصاب نقل إلى مستشفى الملك فهد للعلاج

نجحت الجهات الأمنية بالباحة وبوقتٍ قياسي في إلقاء القبض على مروج مخدرات، بعد دهس أحد رجال مكافحة المخدرات فجر اليوم والهرب من الموقع وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وقبض على الجاني في تهامة الباحة بعد دهسه رجل مكافحة المخدرات في نقطة أمن ناوان وفراره من الموقع، كما ضبط بحوزته قرابة 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة، فيما نُقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج .

الجهات الأمنية بالباحة إلقاء القبض على مروج مخدرات مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في وقت قياسي.. الإيقاع بمروج مخدرات دهس رجل أمن وفرّ بألف حبة كبتاجون
سبق

نجحت الجهات الأمنية بالباحة وبوقتٍ قياسي في إلقاء القبض على مروج مخدرات، بعد دهس أحد رجال مكافحة المخدرات فجر اليوم والهرب من الموقع وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وقبض على الجاني في تهامة الباحة بعد دهسه رجل مكافحة المخدرات في نقطة أمن ناوان وفراره من الموقع، كما ضبط بحوزته قرابة 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة، فيما نُقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج .

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:56 PM

في وقت قياسي.. الإيقاع بمروج مخدرات دهس رجل أمن وفرّ بألف حبة كبتاجون

في تهامة الباحة وبنقطة أمن ناوان.. المصاب نقل إلى مستشفى الملك فهد للعلاج

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
4,037

نجحت الجهات الأمنية بالباحة وبوقتٍ قياسي في إلقاء القبض على مروج مخدرات، بعد دهس أحد رجال مكافحة المخدرات فجر اليوم والهرب من الموقع وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وقبض على الجاني في تهامة الباحة بعد دهسه رجل مكافحة المخدرات في نقطة أمن ناوان وفراره من الموقع، كما ضبط بحوزته قرابة 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة، فيما نُقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج .

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