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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان تفصيلي بحالات كورونا في المملكة اليوم.. (7598) حالة نشطة منها (794) حرجة

(17) وفاة جديدة.. إجمالي الضحايا (5576)

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل (471) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (351455) حالة، من بينها (7598) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (794) حالة حرجة، كما تم تسجيل (493) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (338281) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5576) حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء (64590) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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بيان تفصيلي بحالات كورونا في المملكة اليوم.. (7598) حالة نشطة منها (794) حرجة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل (471) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (351455) حالة، من بينها (7598) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (794) حالة حرجة، كما تم تسجيل (493) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (338281) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5576) حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء (64590) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:58 PM

بيان تفصيلي بحالات كورونا في المملكة اليوم.. (7598) حالة نشطة منها (794) حرجة

(17) وفاة جديدة.. إجمالي الضحايا (5576)

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل (471) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (351455) حالة، من بينها (7598) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (794) حالة حرجة، كما تم تسجيل (493) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (338281) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5576) حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء (64590) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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