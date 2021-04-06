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الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي

قرَّر نائب عام العاصمة الأردنية عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصوّرة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن أن هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، التي تُجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

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الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة
سبق

قرَّر نائب عام العاصمة الأردنية عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصوّرة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن أن هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، التي تُجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
10:36 AM

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرَّر نائب عام العاصمة الأردنية عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصوّرة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن أن هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، التي تُجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

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