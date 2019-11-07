"الفيصل" يكرم وفد المملكة النسائي المشارك في البطولة الخليجية

كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وفد المملكة المشارك في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي أقيمت بالكويت خلال الفترة 19-30/ 10/ 2019م، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد، ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة.



وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شكره وتقديره بالمقام الأول لأسر اللاعبات اللاتي مثلن المملكة، مضيفاً أن دعمهم للاعبات خاصة، والرياضيين بشكل عام؛ هو الحافز الأكبر لهم لتقديم أفضل النتائج في استحقاقاتهم، مؤكداً أن مشاركتهن بالطريقة اللائقة هي أفضل رسالة قدمنها لدول الخليج العربي.



وأبدى اعتزازه وفخره بتكريم أول بعثة رياضية نسائية تمثل المملكة بشكل كامل في محفل خارجي، وأنهم يطمحون بمشاركة المزيد من العنصر النسائي رياضياً، مشيراً إلى أن هذا يعد التحدي القادم للهيئة العامة للرياضة، التي تسعى لتطوير الرياضيين وتسهيل جميع العراقيل التي تواجههم، بما ذلك رفع مستوى الكادر التدريبي والفني في الاتحادات الرياضية.



عقب ذلك قدم شهادات شكر وتقدير للفرق المشاركة بالدورة؛ وهي: ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والبولينج، والمبارزة، وكرة السلة، وكرة القدم، وألعاب القوى لذوي الإعاقة (البارالمبية).