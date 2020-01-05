الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان دعت إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة أو تداولها

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في تلك العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل تلك الأخبار الكاذبة إلى تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها أو تداولها.