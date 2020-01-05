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الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان دعت إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة أو تداولها

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في تلك العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل تلك الأخبار الكاذبة إلى تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

الكويت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قواعد الكويت العسكرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
سبق

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في تلك العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل تلك الأخبار الكاذبة إلى تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:27 PM

الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان دعت إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة أو تداولها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
8
10,441

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في تلك العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل تلك الأخبار الكاذبة إلى تحري الدقة، والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

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