بعد تعرضه للاختراق.. المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر"

أكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل



واس- الرياض: تنوه المديرية العامة للسجون إلى أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.



وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.