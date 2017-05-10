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الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ

بعد تعرضه للاختراق.. المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر"

أكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل


واس- الرياض: تنوه المديرية العامة للسجون إلى أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.


وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.

المديرية العامة للسجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعرضه للاختراق.. المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر"
سبق


واس- الرياض: تنوه المديرية العامة للسجون إلى أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.


وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:41 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:01 PM

بعد تعرضه للاختراق.. المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر"

أكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واس- الرياض: تنوه المديرية العامة للسجون إلى أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.


وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.

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