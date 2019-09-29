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"الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
12:14 PM

"الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

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