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شاهد.. البريد يوصل الوثائق والطرود والعلاج للمنازل في "فيفاء"

ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

يشارك البريد السعودي، في تطبيق خطة احترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد19"، من خلال إيصال الوثائق الرسمية والطرود البريدية للمواطنين والمقيمين.

ويقدم البريد السعودي في فيفاء مبادرة مجتمعية؛ من خلال إيصال العلاجات والأدوية للمرضى داخل منازلهم، في أرجاء المحافظة.

ووثق المركز الإعلامي بمحافظة فيفاء، جهود الجهات الحكومية والخيرية في المحافظة، والتي تعمل على تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية ضد الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. البريد يوصل الوثائق والطرود والعلاج للمنازل في "فيفاء"
سبق

يشارك البريد السعودي، في تطبيق خطة احترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد19"، من خلال إيصال الوثائق الرسمية والطرود البريدية للمواطنين والمقيمين.

ويقدم البريد السعودي في فيفاء مبادرة مجتمعية؛ من خلال إيصال العلاجات والأدوية للمرضى داخل منازلهم، في أرجاء المحافظة.

ووثق المركز الإعلامي بمحافظة فيفاء، جهود الجهات الحكومية والخيرية في المحافظة، والتي تعمل على تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية ضد الفيروس.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:36 PM

شاهد.. البريد يوصل الوثائق والطرود والعلاج للمنازل في "فيفاء"

ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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2,395

يشارك البريد السعودي، في تطبيق خطة احترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد19"، من خلال إيصال الوثائق الرسمية والطرود البريدية للمواطنين والمقيمين.

ويقدم البريد السعودي في فيفاء مبادرة مجتمعية؛ من خلال إيصال العلاجات والأدوية للمرضى داخل منازلهم، في أرجاء المحافظة.

ووثق المركز الإعلامي بمحافظة فيفاء، جهود الجهات الحكومية والخيرية في المحافظة، والتي تعمل على تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية ضد الفيروس.

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