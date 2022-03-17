"كورونا" في نيويورك.. فحص 10 آلاف شخص منهم 1300 مصابون بالفيروس وتسجيل 12 وفاة

"كومو": طُلبت من 7 ملايين مواطن بمدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء: إن تفشي فيروس "كورونا" هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001.

وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوص مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس "كورونا"، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

وأوضح "كومو" أنه طُلب من 7 ملايين مواطن في مدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الأدوية والطعام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد مدة إغلاق المدارس أكثر من أسبوعين، وقال: "من الممكن أن نقوم بإغلاق أكثر دراماتيكية".

وشدد حاكم ولاية نيويورك على أنه من الضروري إيقاف انتشار الفيروس؛ لتقليل الضغط على النظام الصحي في البلاد.