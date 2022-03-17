النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" في نيويورك.. فحص 10 آلاف شخص منهم 1300 مصابون بالفيروس وتسجيل 12 وفاة

"كومو": طُلبت من 7 ملايين مواطن بمدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء: إن تفشي فيروس "كورونا" هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001.

وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوص مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس "كورونا"، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

وأوضح "كومو" أنه طُلب من 7 ملايين مواطن في مدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الأدوية والطعام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد مدة إغلاق المدارس أكثر من أسبوعين، وقال: "من الممكن أن نقوم بإغلاق أكثر دراماتيكية".

وشدد حاكم ولاية نيويورك على أنه من الضروري إيقاف انتشار الفيروس؛ لتقليل الضغط على النظام الصحي في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" في نيويورك.. فحص 10 آلاف شخص منهم 1300 مصابون بالفيروس وتسجيل 12 وفاة
سبق

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء: إن تفشي فيروس "كورونا" هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001.

وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوص مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس "كورونا"، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

وأوضح "كومو" أنه طُلب من 7 ملايين مواطن في مدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الأدوية والطعام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد مدة إغلاق المدارس أكثر من أسبوعين، وقال: "من الممكن أن نقوم بإغلاق أكثر دراماتيكية".

وشدد حاكم ولاية نيويورك على أنه من الضروري إيقاف انتشار الفيروس؛ لتقليل الضغط على النظام الصحي في البلاد.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:01 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:10 PM

"كورونا" في نيويورك.. فحص 10 آلاف شخص منهم 1300 مصابون بالفيروس وتسجيل 12 وفاة

"كومو": طُلبت من 7 ملايين مواطن بمدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,934

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء: إن تفشي فيروس "كورونا" هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001.

وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوص مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس "كورونا"، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

وأوضح "كومو" أنه طُلب من 7 ملايين مواطن في مدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الأدوية والطعام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد مدة إغلاق المدارس أكثر من أسبوعين، وقال: "من الممكن أن نقوم بإغلاق أكثر دراماتيكية".

وشدد حاكم ولاية نيويورك على أنه من الضروري إيقاف انتشار الفيروس؛ لتقليل الضغط على النظام الصحي في البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,685
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,786

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة