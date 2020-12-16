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"أمير الرياض": ميزانية 2021م أكدت حنكة القيادة في مواجهة تداعيات "كورونا"

أكد أنها رفعت كفاءة الإنفاق وحاربت الفساد وحملت معها بشائر الخير والنماء للوطن

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ "2021م".

وتفصيلًا.. قال أمير الرياض: إن ما أعلن في الميزانية العامة للدولة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التي أثرت على شتى مناحي الحياة وعلى الاقتصاد بشكل خاص، جاء ليؤكد حنكة وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إدارة شؤون هذه البلاد، واتخاذ ما من شأنه المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، ولتبرهن أيضاً على جودة السياسات المالية التي تسير عليها البلاد وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة، وبفضل الله ثم التدابير المتخذة في هذا الشأن تجاوزت من خلالها كافة العقبات، وجعلت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتنمية الوطن ورفاهية المواطن الهدف الأساس.

وأكد أمير الرياض أن هذه الموازنة حملت معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن، ودعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، في ظل حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الرياض": ميزانية 2021م أكدت حنكة القيادة في مواجهة تداعيات "كورونا"
سبق

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ "2021م".

وتفصيلًا.. قال أمير الرياض: إن ما أعلن في الميزانية العامة للدولة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التي أثرت على شتى مناحي الحياة وعلى الاقتصاد بشكل خاص، جاء ليؤكد حنكة وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إدارة شؤون هذه البلاد، واتخاذ ما من شأنه المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، ولتبرهن أيضاً على جودة السياسات المالية التي تسير عليها البلاد وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة، وبفضل الله ثم التدابير المتخذة في هذا الشأن تجاوزت من خلالها كافة العقبات، وجعلت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتنمية الوطن ورفاهية المواطن الهدف الأساس.

وأكد أمير الرياض أن هذه الموازنة حملت معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن، ودعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، في ظل حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
08:57 PM

"أمير الرياض": ميزانية 2021م أكدت حنكة القيادة في مواجهة تداعيات "كورونا"

أكد أنها رفعت كفاءة الإنفاق وحاربت الفساد وحملت معها بشائر الخير والنماء للوطن

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فلاح الجوفان - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ "2021م".

وتفصيلًا.. قال أمير الرياض: إن ما أعلن في الميزانية العامة للدولة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التي أثرت على شتى مناحي الحياة وعلى الاقتصاد بشكل خاص، جاء ليؤكد حنكة وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إدارة شؤون هذه البلاد، واتخاذ ما من شأنه المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، ولتبرهن أيضاً على جودة السياسات المالية التي تسير عليها البلاد وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة، وبفضل الله ثم التدابير المتخذة في هذا الشأن تجاوزت من خلالها كافة العقبات، وجعلت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتنمية الوطن ورفاهية المواطن الهدف الأساس.

وأكد أمير الرياض أن هذه الموازنة حملت معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن، ودعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، في ظل حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

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