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مصر.. حبس فتاة "تيك توك" 15 يومًا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

جامعة القاهرة تحيل طالبة الآثار للشؤون القانونية.. والعقوبة الفصل النهائي

قرر قاضي المعارضات في مصر اليوم الخميس، حبس الطالبة الجامعية حنين حسام، التي يشار إليها إعلاميًا في مصر باسم فتاة تطبيق "تيك توك"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، طبقاً لـ"بي بي سي".
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفتاة قبل أيام بتهمة بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، "تحرض فيه على الفسق والفجور".
وبدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الفتاة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، يوم الثلاثاء، بعد أن بثت الفتاة مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.
وكانت جامعة القاهرة قد أحالت الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية"، بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة الاثنين.
وأوضح رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.
وقال الخشت، حسب نص البيان، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام الطالبة، عبر تطبيقات "الانستجرام" و"تيك توك"، بدعوة الفتيات إلى فتح الكاميرات و"تسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية".
وظهرت الفتاة في الفيديو المنسوب إليها، تقول إنها تطلب فتيات للعمل معها في وكالة أسستها عبر تطبيق Likee، على ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يكن ذوات شكل لائق، وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال، تتراوح بين 36 دولارًا وحتى ألفين وثلاثة آلاف دولار.
ظهرت حنين في فيديو لاحق دافعت فيه عن نفسها، وقالت إن الفيديو الذي بثته "تم اقتطاعه وتحريفه".
وتعليقًا على قرار جامعة القاهرة بإحالتها للتحقيق، قالت حنين حسام إن الإعلام أساء فهم ما طلبته في المقطع المصور، واختزله بشكل مُخل.
كما طالب والد الفتاة بالتسامح مع ابنته، كونها "لا تزال فتاة صغيرة في مقتبل العمر، وينقصها من الخبرة الكثير".

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مصر.. حبس فتاة "تيك توك" 15 يومًا بتهمة التحريض على الفسق والفجور
سبق

قرر قاضي المعارضات في مصر اليوم الخميس، حبس الطالبة الجامعية حنين حسام، التي يشار إليها إعلاميًا في مصر باسم فتاة تطبيق "تيك توك"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، طبقاً لـ"بي بي سي".
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفتاة قبل أيام بتهمة بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، "تحرض فيه على الفسق والفجور".
وبدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الفتاة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، يوم الثلاثاء، بعد أن بثت الفتاة مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.
وكانت جامعة القاهرة قد أحالت الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية"، بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة الاثنين.
وأوضح رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.
وقال الخشت، حسب نص البيان، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام الطالبة، عبر تطبيقات "الانستجرام" و"تيك توك"، بدعوة الفتيات إلى فتح الكاميرات و"تسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية".
وظهرت الفتاة في الفيديو المنسوب إليها، تقول إنها تطلب فتيات للعمل معها في وكالة أسستها عبر تطبيق Likee، على ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يكن ذوات شكل لائق، وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال، تتراوح بين 36 دولارًا وحتى ألفين وثلاثة آلاف دولار.
ظهرت حنين في فيديو لاحق دافعت فيه عن نفسها، وقالت إن الفيديو الذي بثته "تم اقتطاعه وتحريفه".
وتعليقًا على قرار جامعة القاهرة بإحالتها للتحقيق، قالت حنين حسام إن الإعلام أساء فهم ما طلبته في المقطع المصور، واختزله بشكل مُخل.
كما طالب والد الفتاة بالتسامح مع ابنته، كونها "لا تزال فتاة صغيرة في مقتبل العمر، وينقصها من الخبرة الكثير".

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:01 PM

مصر.. حبس فتاة "تيك توك" 15 يومًا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

جامعة القاهرة تحيل طالبة الآثار للشؤون القانونية.. والعقوبة الفصل النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر قاضي المعارضات في مصر اليوم الخميس، حبس الطالبة الجامعية حنين حسام، التي يشار إليها إعلاميًا في مصر باسم فتاة تطبيق "تيك توك"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، طبقاً لـ"بي بي سي".
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفتاة قبل أيام بتهمة بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، "تحرض فيه على الفسق والفجور".
وبدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الفتاة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، يوم الثلاثاء، بعد أن بثت الفتاة مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.
وكانت جامعة القاهرة قد أحالت الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية"، بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة الاثنين.
وأوضح رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.
وقال الخشت، حسب نص البيان، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام الطالبة، عبر تطبيقات "الانستجرام" و"تيك توك"، بدعوة الفتيات إلى فتح الكاميرات و"تسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية".
وظهرت الفتاة في الفيديو المنسوب إليها، تقول إنها تطلب فتيات للعمل معها في وكالة أسستها عبر تطبيق Likee، على ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يكن ذوات شكل لائق، وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال، تتراوح بين 36 دولارًا وحتى ألفين وثلاثة آلاف دولار.
ظهرت حنين في فيديو لاحق دافعت فيه عن نفسها، وقالت إن الفيديو الذي بثته "تم اقتطاعه وتحريفه".
وتعليقًا على قرار جامعة القاهرة بإحالتها للتحقيق، قالت حنين حسام إن الإعلام أساء فهم ما طلبته في المقطع المصور، واختزله بشكل مُخل.
كما طالب والد الفتاة بالتسامح مع ابنته، كونها "لا تزال فتاة صغيرة في مقتبل العمر، وينقصها من الخبرة الكثير".

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