مواكبة لبشارات الخير.. "مشربيات وحافظات ماء زمزم" تعود للحرمين

مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامة القاصدين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عودة حافظات ومشربيات ماء ‏زمزم المبارك إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأكدت الرئاسة أن عودة الحافظات والمشربيات تواكب بشارات الخير بارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين والوعي الكبير الذي أظهره قاصدو الحرمين الشريفين خلال الفترات الماضية.

وأشارت إلى أن الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ حريصة على سلامة الجميع، وأنها ستتخذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة القاصدين والزوّار من تنظيمٍ، وتطهيرٍ، وتعقيمٍ، وستكون على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها بما يضمن سلامة الجميع.