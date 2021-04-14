شاهد.. شركة "بيت العمال" ترفع من جاهزية "كامب مونسية الرياض" لمنع تفشي كورونا

أقرت سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعَّالة

رفعت شركة "بيت العمال" الواقعة في حي المونسية بالرياض من إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ إذ إن الشركة المعنية باستضافة العمالة شرعت منذ وقت مبكر في اتخاذ إجراءات احترازية، من ضمنها التواصل مع الشركات لضرورة تمديد إجازات الموظفين لديهم في بلادهم.

ورفعت الشركة من درجات الحذر في مواقع العمل لكل شركة، ودعت للإبلاغ عن أي أعراض للحيلولة دون انتقالها إلى الكامب السكني.

وبعثت الشركة بخطابات للشركات لتوعية وتنبيه العمالة، ومنعها من الاختلاط والتبضع من الأسواق والمحال التجارية. كما تنفِّذ إجراءات الفحص المبكر على مدار الساعة عن طريق قياس درجة الحرارة لجميع الداخلين إلى الكامب عن طريق كاميرات حرارية بتقنية عالية، وعن طريق أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى تعقيمهم.

وحصرت الشركة الدخول والخروج إلى أماكن العمل، مع إرسال خطاب إلى جميع الشركات القاطنة في الكامب، وتعميم ذلك على القاطنين. كما أغلقت الشركة الاستراحة والصالات الترفيهية والملاعب والمسجد، كما وضعت آلية لتخفيف التجمعات داخل الكامب.

ووزعت الشركة الإرشادات الوقائية باللغات كافة في المرافق العامة، كما منعت الزيارات نهائيًّا من وإلى الكامب لأي سبب كان.

وشدَّدت الشركة على ترك مسافة متر بين الأشخاص حين توزيع الطعام المغلف، حسب توصية وزارة الصحة، فيما توجِّه رسائل توعوية وإرشادية بشكل يومي لضرورة النظافة والتعقيم، وتجنُّب التجمعات والاختلاط.

ووزَّعت الشركة جهاز قياس حرارة وبخاخًا للتعقيم على كل مشرف في السكن، إضافة لتوزيع معقمات وصابون سائل في جميع دورات المياه في الكامب لتعزيز النظافة الشخصية.

ورفعت الشركة من عدد مستوعبات النظافة، مع القيام بإفراغها وتعقيمها بشكل مستمر. كما خصصت فِرقًا للنظافة للقيام بتعقيم الحمامات والمرافق العامة والنوافذ ومقابض الأبواب وخلافه في الكامب.

وأوقفت الشركة تقديم أصناف السلطات والفواكه والعصائر الباردة كافة، والاكتفاء بتقديم ما هو مطهوّ جيدًّا، على أن يقدَّم ساخنًا.

وخصصت الشركة غرف عزل احتياطية، وتقوم بتعقيم غرف العزل دوريًّا، وتزويدها بالمعقمات والصابون، ووضع الإرشادات الورقية وأرقام هواتف خاصة للضرورة. كما تعتمد الشركة الشفافية بالإفصاح والإبلاغ عن أية حالات مشتبه بها للجهات المعنية.

يُشار إلى أن مشروع السكن مقام على مساحة شاسعة، ويتكون من أكثر من 750 غرفة و650 دورة مياه، إضافة إلى 250 غرفة فندقية، في داخل كل منها دورة مياه خاصة، وتم تخصيص 120 غرفة للعزل عند الحاجة.

وتخصص الشركة طواقم للنظافة، وأخرى للصيانة، إضافة إلى طواقم طبية ومطاعم، وغيرها من الخدمات البنكية والتموينية التي تمنع خروج الساكنين للأحياء المجاورة.

ويتولى الإشراف على الكامب جهاز إشراف، يملك خبرة لا تقل عن ٢٥ سنة في تشغيل مثل هذا النوع من السكن.