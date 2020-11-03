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الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة إلكترونيًا

لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 21 / 9 / 1441هـ

بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة, وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 21 / 9 / 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 7 / 11 / 2020م، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة إلكترونيًا
سبق

بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة, وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 21 / 9 / 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 7 / 11 / 2020م، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:25 PM

الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة إلكترونيًا

لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 21 / 9 / 1441هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة, وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بتمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 21 / 9 / 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 7 / 11 / 2020م، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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