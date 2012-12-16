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مهرجان الملك عبدالعزيز الـ6 يشهد مشاركة أمريكي وفرنسي ومكسيكي وعراقي

في الشوط الدولي المفتوح

يشهد الشوط الدولي المستحدث في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السادسة، مشاركات أجنبية وعربية، حيث يبدأ الدخول، غداً الخميس، لفردي جميع ألوان المغاتير.

ويشارك في الشوط الدولي الذي تستعرض خلاله الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائي السبت المقبل، أمريكي وآخر مكسيكي، وفرنسي، و14 متسابقاً من الأشقاء العراقيين .

ويعتبر الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة، ويتيح الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول التي أقرتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في (أوروبا - أمريكا).

ومن شروط المسابقة: الدخول بفردي من فئة المغاتير "حمر وصفر وشعل ووضح وشقح"، ويتم تحكيمها سوياً، نظير اشتراكها في نفس المواصفات، إذ يتوج خلالها الثلاثة مراكز الفائزة الأولى.

كما يشترط أن يكون أقل سن في المشاركة مفرودة فأكبر، ويمنع مشاركة أي أجنبي يثبت من بياناته أنه يعمل في المهن المستقدمة ذوات الرواتب المنخفضة، أو ممن لديه أي علاقة تعاقدية مع أحد المشاركين وإجازته من قبل اللجنة المختصة، كذلك لا يحق للمشارك المشاركة بأكثر من فردية واحدة، والمشاركة بإناث الإبل فقط.

وتنطبق على هذه المسابقة جميع شروط وأحكام وتعليمات المهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير بمشاركة فردية واحدة وفق الشروط يعتبر شوطاً تشجيعياً للمشاركات الدولية، مشيرة بأن جميع المنافسات مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الملك عبدالعزيز الـ6 يشهد مشاركة أمريكي وفرنسي ومكسيكي وعراقي
سبق

يشهد الشوط الدولي المستحدث في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السادسة، مشاركات أجنبية وعربية، حيث يبدأ الدخول، غداً الخميس، لفردي جميع ألوان المغاتير.

ويشارك في الشوط الدولي الذي تستعرض خلاله الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائي السبت المقبل، أمريكي وآخر مكسيكي، وفرنسي، و14 متسابقاً من الأشقاء العراقيين .

ويعتبر الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة، ويتيح الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول التي أقرتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في (أوروبا - أمريكا).

ومن شروط المسابقة: الدخول بفردي من فئة المغاتير "حمر وصفر وشعل ووضح وشقح"، ويتم تحكيمها سوياً، نظير اشتراكها في نفس المواصفات، إذ يتوج خلالها الثلاثة مراكز الفائزة الأولى.

كما يشترط أن يكون أقل سن في المشاركة مفرودة فأكبر، ويمنع مشاركة أي أجنبي يثبت من بياناته أنه يعمل في المهن المستقدمة ذوات الرواتب المنخفضة، أو ممن لديه أي علاقة تعاقدية مع أحد المشاركين وإجازته من قبل اللجنة المختصة، كذلك لا يحق للمشارك المشاركة بأكثر من فردية واحدة، والمشاركة بإناث الإبل فقط.

وتنطبق على هذه المسابقة جميع شروط وأحكام وتعليمات المهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير بمشاركة فردية واحدة وفق الشروط يعتبر شوطاً تشجيعياً للمشاركات الدولية، مشيرة بأن جميع المنافسات مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:05 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز الـ6 يشهد مشاركة أمريكي وفرنسي ومكسيكي وعراقي

في الشوط الدولي المفتوح

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مسلّم الهواملة - الرياض
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يشهد الشوط الدولي المستحدث في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السادسة، مشاركات أجنبية وعربية، حيث يبدأ الدخول، غداً الخميس، لفردي جميع ألوان المغاتير.

ويشارك في الشوط الدولي الذي تستعرض خلاله الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائي السبت المقبل، أمريكي وآخر مكسيكي، وفرنسي، و14 متسابقاً من الأشقاء العراقيين .

ويعتبر الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة، ويتيح الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول التي أقرتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في (أوروبا - أمريكا).

ومن شروط المسابقة: الدخول بفردي من فئة المغاتير "حمر وصفر وشعل ووضح وشقح"، ويتم تحكيمها سوياً، نظير اشتراكها في نفس المواصفات، إذ يتوج خلالها الثلاثة مراكز الفائزة الأولى.

كما يشترط أن يكون أقل سن في المشاركة مفرودة فأكبر، ويمنع مشاركة أي أجنبي يثبت من بياناته أنه يعمل في المهن المستقدمة ذوات الرواتب المنخفضة، أو ممن لديه أي علاقة تعاقدية مع أحد المشاركين وإجازته من قبل اللجنة المختصة، كذلك لا يحق للمشارك المشاركة بأكثر من فردية واحدة، والمشاركة بإناث الإبل فقط.

وتنطبق على هذه المسابقة جميع شروط وأحكام وتعليمات المهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير بمشاركة فردية واحدة وفق الشروط يعتبر شوطاً تشجيعياً للمشاركات الدولية، مشيرة بأن جميع المنافسات مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم.

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