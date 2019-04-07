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مسلم أوكراني يرتدي "الزي السعودي" متجولاً بالمدينة

أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

ارتدى أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من دولة أوكرانيا، الزي السعودي، وتجول به في المدينة المنورة؛ تقديراً ووفاءً لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وقال إنيس حسينيجا بخاريتش: إن هذه المشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- هي التي دفعته إلى اقتناء الزي السعودي اليوم، وتجوله في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأعرب "بخاريتش" عن شكره للملك سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ لما يبذلانه من جهود في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأشاد بما وجده من خدمات مميزة منذ وصوله لأرض السعودية معتمراً، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في المجموعة الـ14 والتي تضم 225 معتمراً ومعتمرة من 27 دولة.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما بقضايا الأمة الإسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسلم أوكراني يرتدي "الزي السعودي" متجولاً بالمدينة
سبق

ارتدى أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من دولة أوكرانيا، الزي السعودي، وتجول به في المدينة المنورة؛ تقديراً ووفاءً لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وقال إنيس حسينيجا بخاريتش: إن هذه المشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- هي التي دفعته إلى اقتناء الزي السعودي اليوم، وتجوله في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأعرب "بخاريتش" عن شكره للملك سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ لما يبذلانه من جهود في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأشاد بما وجده من خدمات مميزة منذ وصوله لأرض السعودية معتمراً، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في المجموعة الـ14 والتي تضم 225 معتمراً ومعتمرة من 27 دولة.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما بقضايا الأمة الإسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
02:56 PM

مسلم أوكراني يرتدي "الزي السعودي" متجولاً بالمدينة

أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ارتدى أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من دولة أوكرانيا، الزي السعودي، وتجول به في المدينة المنورة؛ تقديراً ووفاءً لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وقال إنيس حسينيجا بخاريتش: إن هذه المشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- هي التي دفعته إلى اقتناء الزي السعودي اليوم، وتجوله في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأعرب "بخاريتش" عن شكره للملك سلمان، والشعب السعودي الكريم؛ لما يبذلانه من جهود في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأشاد بما وجده من خدمات مميزة منذ وصوله لأرض السعودية معتمراً، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في المجموعة الـ14 والتي تضم 225 معتمراً ومعتمرة من 27 دولة.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما بقضايا الأمة الإسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.

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