جامعة الأمير سلطان تعلن تعليق الدراسة للطلاب والطالبات

استثناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين لمتابعة مهامهم

أعلنت جامعة الأمير سلطان تعليق الدراسة مؤقتاً وفقاً لقرار وزارة التعليم، من يوم غد الاثنين ٢٠٢٠/٣/٩م حتى إشعار آخر.





وأكدت "الجامعة" أن التعليق يخص الطلاب والطالبات فقط، وأن على أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة الحضور ومتابعة مهامهم الوظيفية والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد صرح في لقاء مع قناة العربية، أن قرار تعليق الدراسة في الجامعات متروك لمديري الجامعات نظراً لارتباط الطلاب والطالبات بجداول دراسية ومحاضرات، ومديري الجامعات من سيقوم بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس.