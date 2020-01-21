الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض
صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-21
صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:17 AM
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".