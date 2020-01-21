انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-21 صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: (بيان من الديوان الملكي) انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 10:17 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل يُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض





A A A





8 مشاركة

صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".