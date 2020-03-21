وقد أهاب بندر العامري بجميع رجال الأعمال للوقوف بجانب الوطن ودعم وزارة الصحة في جهدها العظيم والمميز الذي تقوم به لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره قدر الإمكان. واعتبر العامري أن تبرعه هذا هو أقل واجب يقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، كما قام العامري بالتنازل عن إيجار شهرين لجميع العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات لحين انتهاء هذه الأزمة على خير بإذن الله - على حد تعبيره -.

قام أحد رجال الأعمال بإعلان تبرعه بعمارتين في الرياض ومكة المكرمة وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رجل أعمال يتبرع بعمارتين لوزارة الصحة ويتنازل عن إيجار شهرين لجميع العملاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21 قام أحد رجال الأعمال بإعلان تبرعه بعمارتين في الرياض ومكة المكرمة وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد أهاب بندر العامري بجميع رجال الأعمال للوقوف بجانب الوطن ودعم وزارة الصحة في جهدها العظيم والمميز الذي تقوم به لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره قدر الإمكان. واعتبر العامري أن تبرعه هذا هو أقل واجب يقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، كما قام العامري بالتنازل عن إيجار شهرين لجميع العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات لحين انتهاء هذه الأزمة على خير بإذن الله - على حد تعبيره -.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 07:12 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 09:39 PM

رجل أعمال يتبرع بعمارتين لوزارة الصحة ويتنازل عن إيجار شهرين لجميع العملاء لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد





A A A





56 مشاركة

قام أحد رجال الأعمال بإعلان تبرعه بعمارتين في الرياض ومكة المكرمة وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أهاب بندر العامري بجميع رجال الأعمال للوقوف بجانب الوطن ودعم وزارة الصحة في جهدها العظيم والمميز الذي تقوم به لمكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره قدر الإمكان. واعتبر العامري أن تبرعه هذا هو أقل واجب يقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، كما قام العامري بالتنازل عن إيجار شهرين لجميع العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات لحين انتهاء هذه الأزمة على خير بإذن الله - على حد تعبيره -.