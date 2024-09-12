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فيديو "مشاجرة جدة" ينتهي بضبط المتورّطين.. 6 باكستانيين والسبب "خلاف سابق"

المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية تشاجروا في أحد الأحياء السكنية في جدة نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبيّن أنها نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم، وجرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة منطقة مكة المكرّمة مشاجرة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "مشاجرة جدة" ينتهي بضبط المتورّطين.. 6 باكستانيين والسبب "خلاف سابق"
سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية تشاجروا في أحد الأحياء السكنية في جدة نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبيّن أنها نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم، وجرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:16 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
02:44 PM

فيديو "مشاجرة جدة" ينتهي بضبط المتورّطين.. 6 باكستانيين والسبب "خلاف سابق"

المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
2
9,377

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية تشاجروا في أحد الأحياء السكنية في جدة نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبيّن أنها نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهم، وجرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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