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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في نجران

"العثيمين" يجدد إدانته للأعمال التي ترتكبها ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في نجران
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
10:22 AM

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في نجران

"العثيمين" يجدد إدانته للأعمال التي ترتكبها ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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