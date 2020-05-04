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لقاح "كورونا".. زوال الكابوس بين تفاؤل "ترامب" وواقعية "الألمان"

عقب تصريحات لوزير الصحة الألماني تحذّر من "الخيبات" الممكنة

ما بين اعتقاد وزير الصحة الألماني، أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب "سنوات"، وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام، يبدو أن الخلاص من كابوس "كورونا" أمر صعب المنال على المدى القريب.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سباهن؛ مساء الأحد لقناة "أ آر دي" الألمانية: "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد بأن علينا أن نكون واقعيين؛ الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

وأضاف -بحسب "سكاي نيوز عربية"- "تطوير اللقاحات واحدة من أصعب المهام في الطب".

يأتي ذلك فيما بدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.

وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن "نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".

وأوضح: سيقول الأطباء: لا يجب أن تقول ذلك.. أنا أقول ما أفكر فيه".

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لقاح "كورونا".. زوال الكابوس بين تفاؤل "ترامب" وواقعية "الألمان"
سبق

ما بين اعتقاد وزير الصحة الألماني، أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب "سنوات"، وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام، يبدو أن الخلاص من كابوس "كورونا" أمر صعب المنال على المدى القريب.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سباهن؛ مساء الأحد لقناة "أ آر دي" الألمانية: "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد بأن علينا أن نكون واقعيين؛ الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

وأضاف -بحسب "سكاي نيوز عربية"- "تطوير اللقاحات واحدة من أصعب المهام في الطب".

يأتي ذلك فيما بدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.

وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن "نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".

وأوضح: سيقول الأطباء: لا يجب أن تقول ذلك.. أنا أقول ما أفكر فيه".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:03 PM

لقاح "كورونا".. زوال الكابوس بين تفاؤل "ترامب" وواقعية "الألمان"

عقب تصريحات لوزير الصحة الألماني تحذّر من "الخيبات" الممكنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما بين اعتقاد وزير الصحة الألماني، أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب "سنوات"، وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام، يبدو أن الخلاص من كابوس "كورونا" أمر صعب المنال على المدى القريب.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سباهن؛ مساء الأحد لقناة "أ آر دي" الألمانية: "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد بأن علينا أن نكون واقعيين؛ الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

وأضاف -بحسب "سكاي نيوز عربية"- "تطوير اللقاحات واحدة من أصعب المهام في الطب".

يأتي ذلك فيما بدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.

وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن "نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".

وأوضح: سيقول الأطباء: لا يجب أن تقول ذلك.. أنا أقول ما أفكر فيه".

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