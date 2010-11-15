نعى الصندوق السعودي للتنمية، الفقيد محمد بن عبدالله الصقير، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق خلال الفترة (1400- 1422هـ)، الذي وافته المنية، وصُلّيَ عليه عصر أمس في جامع الراجحي.
"الصقير" في ذمة الله
نعى الصندوق السعودي للتنمية، الفقيد محمد بن عبدالله الصقير، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق خلال الفترة (1400- 1422هـ)، الذي وافته المنية، وصُلّيَ عليه عصر أمس في جامع الراجحي.
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"الصقير" في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-15
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:37 PM
"الصقير" في ذمة الله
نعى الصندوق السعودي للتنمية، الفقيد محمد بن عبدالله الصقير، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق خلال الفترة (1400- 1422هـ)، الذي وافته المنية، وصُلّيَ عليه عصر أمس في جامع الراجحي.
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