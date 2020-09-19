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ضمن مبادرة "عيادة".. "الخامري" يزور مرضى "النور التخصصي" بمكة

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مستشفى النور التخصصي؛ حيث استقبله مدير المستشفى الدكتورفواز الجهني.
وذكرت "صحة مكة المكرمة"، أن هذه الزيارة ضِمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، الذي دشّنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت شعار "مبادرة عيادة".
وقام "الخامري" بزيارة بعض الأقسام في المستشفى، والاطمئنان على صحة المرضى حاملًا لهم الهدايا التذكارية.
وعبّر "الجهني" عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة؛ متطلعًا للمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل؛ مودعًا الخامري بالحفاوة والدعاء.

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ضمن مبادرة "عيادة".. "الخامري" يزور مرضى "النور التخصصي" بمكة
سبق

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مستشفى النور التخصصي؛ حيث استقبله مدير المستشفى الدكتورفواز الجهني.
وذكرت "صحة مكة المكرمة"، أن هذه الزيارة ضِمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، الذي دشّنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت شعار "مبادرة عيادة".
وقام "الخامري" بزيارة بعض الأقسام في المستشفى، والاطمئنان على صحة المرضى حاملًا لهم الهدايا التذكارية.
وعبّر "الجهني" عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة؛ متطلعًا للمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل؛ مودعًا الخامري بالحفاوة والدعاء.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:11 PM

ضمن مبادرة "عيادة".. "الخامري" يزور مرضى "النور التخصصي" بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مستشفى النور التخصصي؛ حيث استقبله مدير المستشفى الدكتورفواز الجهني.
وذكرت "صحة مكة المكرمة"، أن هذه الزيارة ضِمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، الذي دشّنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت شعار "مبادرة عيادة".
وقام "الخامري" بزيارة بعض الأقسام في المستشفى، والاطمئنان على صحة المرضى حاملًا لهم الهدايا التذكارية.
وعبّر "الجهني" عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة؛ متطلعًا للمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل؛ مودعًا الخامري بالحفاوة والدعاء.

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