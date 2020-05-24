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كورونا.. البرازيل تسجل 965 حالة وفاة جديدة بالفيروس

الصحة: إجمالي حالات الوفيات بالبلاد وصل لـ22013

قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 965 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة.

وأضافت الوزارة أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة، عندما تجاوزت روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووفق رويترز من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة أكبر مما تشير اليه الإحصاءات الرسمية؛ لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين؛ انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته للتفشي الذي أدى لاستقالة وزيرين للصحة بسبب إصراره على الاعتراض على إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يدافع فيه عن استخدام أدوية لا تحظى بموافقة لعلاج الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. البرازيل تسجل 965 حالة وفاة جديدة بالفيروس
سبق

قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 965 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة.

وأضافت الوزارة أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة، عندما تجاوزت روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووفق رويترز من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة أكبر مما تشير اليه الإحصاءات الرسمية؛ لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين؛ انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته للتفشي الذي أدى لاستقالة وزيرين للصحة بسبب إصراره على الاعتراض على إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يدافع فيه عن استخدام أدوية لا تحظى بموافقة لعلاج الفيروس.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:13 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 965 حالة وفاة جديدة بالفيروس

الصحة: إجمالي حالات الوفيات بالبلاد وصل لـ22013

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 965 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة.

وأضافت الوزارة أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة، عندما تجاوزت روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووفق رويترز من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة أكبر مما تشير اليه الإحصاءات الرسمية؛ لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين؛ انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته للتفشي الذي أدى لاستقالة وزيرين للصحة بسبب إصراره على الاعتراض على إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يدافع فيه عن استخدام أدوية لا تحظى بموافقة لعلاج الفيروس.

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