شنغهاي تُخضِع جميع القادمين من مناطق متوسطة وشديدة الخطورة للحجر

وسط مخاوف من عودة ظهور المرض في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة

قال مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء: إن السلطات قررت وضع جميع الأشخاص القادمين إلى المدينة من مناطق تراوحت من متوسطة إلى شديدة الخطورة فيما يتعلق بمرض كوفيد-19، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ووفق "رويترز"؛ يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة ظهور المرض، في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة في العاصمة بكين.

وقال وو جينجلي مدير لجنة الصحة في شنغهاي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: إن الأفراد القادمين إلى المدينة من مناطق شديدة الخطورة؛ سيتم وضعهم في الحجر الصحي المركزي.