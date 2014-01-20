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"البشير": مندسون قتلوا المتظاهرين.. وبقيت سنة والشعب يختار رئيسه

أكد احترامه لنتائج صناديق الاقتراع

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الأحد)، "مندسين ومخربين باغتنام فرصة الاحتجاجات للتخريب".

وأوضح "البشير" في خطاب شعبي في ولاية النيل الأبيض، أنه "جرى اعتقال عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين".

وذكر الرئيس السوداني، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أنه يحترم قرار الشعب السوداني في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، وأن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وأضاف أن "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع، و2020 ليست بعيدة، وبقيت سنة واحدة ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

واعتبر "البشير" أن "هناك من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البشير": مندسون قتلوا المتظاهرين.. وبقيت سنة والشعب يختار رئيسه
سبق

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الأحد)، "مندسين ومخربين باغتنام فرصة الاحتجاجات للتخريب".

وأوضح "البشير" في خطاب شعبي في ولاية النيل الأبيض، أنه "جرى اعتقال عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين".

وذكر الرئيس السوداني، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أنه يحترم قرار الشعب السوداني في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، وأن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وأضاف أن "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع، و2020 ليست بعيدة، وبقيت سنة واحدة ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

واعتبر "البشير" أن "هناك من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى".

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
05:46 PM

"البشير": مندسون قتلوا المتظاهرين.. وبقيت سنة والشعب يختار رئيسه

أكد احترامه لنتائج صناديق الاقتراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الأحد)، "مندسين ومخربين باغتنام فرصة الاحتجاجات للتخريب".

وأوضح "البشير" في خطاب شعبي في ولاية النيل الأبيض، أنه "جرى اعتقال عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين".

وذكر الرئيس السوداني، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أنه يحترم قرار الشعب السوداني في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، وأن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وأضاف أن "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع، و2020 ليست بعيدة، وبقيت سنة واحدة ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

واعتبر "البشير" أن "هناك من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى".

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